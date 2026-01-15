ABB Aktie

ABB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 675089 / ISIN: US0003752047

15.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: ABB gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

ABB wird voraussichtlich am 29.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Schätzungen von 13 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,673 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte ABB ein EPS von 0,540 USD je Aktie vermeldet.

20 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 8,94 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 3,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,64 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 31 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,58 USD im Vergleich zu 2,13 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 30 Analysten durchschnittlich bei 33,87 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 33,07 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

ABB Ltd. (Asea Brown Boveri Ltd.) (Spons. ADRS)

