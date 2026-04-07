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WKN: 675089 / ISIN: US0003752047

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07.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: ABB legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

ABB veröffentlicht voraussichtlich am 22.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,796 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 32,67 Prozent erhöht. Damals waren 0,600 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

14 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 7,99 Prozent auf 8,49 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,86 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 31 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,12 USD im Vergleich zu 2,60 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 30 Analysten durchschnittlich bei 36,70 Milliarden USD, gegenüber 33,23 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

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