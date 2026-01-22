ABB Power Products & Systems India Aktie
Erste Schätzungen: ABB Power Products Systems India legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
ABB Power Products Systems India wird voraussichtlich am 05.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 60,01 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte ABB Power Products Systems India ein EPS von 32,41 INR je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 31,25 Prozent auf 21,27 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte ABB Power Products Systems India noch 16,20 Milliarden INR umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 195,76 INR, während im vorherigen Jahr noch 90,36 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 79,64 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 63,85 Milliarden INR waren.
