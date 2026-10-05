ABB Aktie

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WKN: 675089 / ISIN: US0003752047

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05.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: ABB stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

ABB stellt voraussichtlich am 20.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

12 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,792 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,660 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll ABB in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,52 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 19 Analysten durchschnittlich bei 9,73 Milliarden USD im Vergleich zu 9,05 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Der Ausblick von 31 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,35 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,60 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 30 Analysten auf durchschnittlich 38,22 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 33,23 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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