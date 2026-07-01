Erste Schätzungen: ABB vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

ABB lädt voraussichtlich am 16.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Im Schnitt gehen 13 Analysten von einem Gewinn von 0,739 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,640 USD je Aktie erzielt worden.

17 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 9,46 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 5,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,98 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Die Prognosen von 32 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,41 USD, gegenüber 2,60 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 31 Analysten durchschnittlich 37,56 Milliarden USD im Vergleich zu 33,23 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at