Erste Schätzungen: AbbVie öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

AbbVie wird voraussichtlich am 04.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 21 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 3,15 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 20 Analysten von einem Zuwachs von 8,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 16,39 Milliarden USD gegenüber 15,10 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 25 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 10,44 USD, gegenüber 2,39 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 25 Analysten durchschnittlich 60,94 Milliarden USD im Vergleich zu 56,33 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at