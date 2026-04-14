Erste Schätzungen: AbbVie öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

AbbVie lädt voraussichtlich am 29.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2,59 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 259,72 Prozent erhöht. Damals waren 0,720 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 18 Analysten von einem Zuwachs von 10,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 14,72 Milliarden USD gegenüber 13,34 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 14,12 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,36 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 25 Analysten von durchschnittlich 67,08 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 61,16 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at