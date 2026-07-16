Erste Schätzungen: AbbVie zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

AbbVie stellt voraussichtlich am 31.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 13 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 3,62 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,520 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

19 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 16,78 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 8,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 15,42 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

15 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 14,08 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 2,36 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 25 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 67,33 Milliarden USD, gegenüber 61,16 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at