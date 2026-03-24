ABC-MART Aktie
WKN: 580665 / ISIN: JP3152740001
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24.03.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: ABC-MART veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
ABC-MART wird sich voraussichtlich am 08.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 28.02.2026 beendeten Quartals äußern.
Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 43,19 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei ABC-MART noch ein Gewinn pro Aktie von 45,25 JPY in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 1,29 Prozent auf 96,35 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte ABC-MART noch 95,12 Milliarden JPY umgesetzt.
Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 181,18 JPY je Aktie, gegenüber 183,18 JPY je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 380,00 Milliarden JPY fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 372,20 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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