Erste Schätzungen: ABC-MART veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

ABC-MART wird sich voraussichtlich am 08.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 28.02.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 43,19 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei ABC-MART noch ein Gewinn pro Aktie von 45,25 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 1,29 Prozent auf 96,35 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte ABC-MART noch 95,12 Milliarden JPY umgesetzt.

Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 181,18 JPY je Aktie, gegenüber 183,18 JPY je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 380,00 Milliarden JPY fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 372,20 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at