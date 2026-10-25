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25.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: AbCellera Biologics legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

AbCellera Biologics präsentiert voraussichtlich am 09.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 8 Analysten von einem Verlust von -0,176 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,190 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 10 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 6,3 Millionen USD – ein Minus von 30,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AbCellera Biologics 9,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,664 USD, gegenüber -0,490 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 26,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 75,1 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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