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WKN DE: A2QKXS / ISIN: CA00288U1066

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21.07.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: AbCellera Biologics präsentiert Quartalsergebnisse

AbCellera Biologics öffnet voraussichtlich am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

7 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,119 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 0,83 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,120 USD je Aktie erzielt worden waren.

Im abgelaufenen Quartal soll AbCellera Biologics nach den Prognosen von 8 Analysten im Schnitt 7,9 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 54,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 17,1 Millionen USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,573 USD, während im vorherigen Jahr noch -0,490 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 32,0 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 75,1 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

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