AbCellera Biologics Aktie

AbCellera Biologics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QKXS / ISIN: CA00288U1066

09.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: AbCellera Biologics verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

AbCellera Biologics veröffentlicht voraussichtlich am 24.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,148 USD. Das entspräche einem Verlust von 23,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,120 USD erwirtschaftet wurden.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 24,36 Prozent auf 6,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,613 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,550 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 36,1 Millionen USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 28,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

AbCellera Biologics Inc Registered Shs 2,66 13,69% AbCellera Biologics Inc Registered Shs

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

