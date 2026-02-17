Abercrombie & Fitch Aktie

WKN: 903016 / ISIN: US0028962076

Analysen 17.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Abercrombie Fitch verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Erste Schätzungen: Abercrombie Fitch verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Das sind die Prognosen der Experten für das kommende Zahlenwerk von Abercrombie Fitch.

Abercrombie Fitch wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 04.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.01.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 3,58 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Abercrombie Fitch ein EPS von 3,57 USD je Aktie vermeldet.

9 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 5,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,58 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Abercrombie Fitch für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,67 Milliarden USD aus.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 9,84 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 10,69 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 9 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 5,27 Milliarden USD, gegenüber 4,95 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

