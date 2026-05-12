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WKN: 903016 / ISIN: US0028962076

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Prognosen im Überblick 12.05.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Abercrombie Fitch veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Erste Schätzungen: Abercrombie Fitch veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Bei Abercrombie Fitch stehen Quartalszahlen an. Was Analysten erwarten.

Abercrombie Fitch wird voraussichtlich am 27.05.2026 das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

11 Analysten schätzen im Schnitt, dass Abercrombie Fitch im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,29 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,59 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz gehen 10 Analysten von einem Zuwachs von 2,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,12 Milliarden USD gegenüber 1,10 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 10,72 USD, gegenüber 10,46 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 5,47 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,27 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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