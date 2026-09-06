Abivax Aktie
WKN DE: A3EWCP / ISIN: US00370M1036
|
06.09.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Abivax legt Quartalsergebnis vor
Abivax wird voraussichtlich am 21.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,959 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 11,51 Prozent verringert. Damals waren -0,860 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 0,8 Millionen USD für Abivax, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt wurde.
Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -3,778 USD im Vergleich zu -5,450 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 4,4 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Abivax SA (spons. ADRs)
|
06:21
|Erste Schätzungen: Abivax legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
02.06.26
|Kurssturz bei Abivax: Krebs-Signale bremsen den jüngsten Höhenflug aus (finanzen.at)
|
10.05.26
|Erste Schätzungen: Abivax veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Abivax SA (spons. ADRs)
Aktien in diesem Artikel
|Abivax SA (spons. ADRs)
|98,50
|0,51%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht mit kräftigen Aufschlägen ins Wochenende -- DAX beendet Handel etwas fester - 26.000-Punkte-Marke hält -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte leicht zu. Die US-Börsen notierten mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.