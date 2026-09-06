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WKN DE: A3EWCP / ISIN: US00370M1036

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06.09.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Abivax legt Quartalsergebnis vor

Abivax wird voraussichtlich am 21.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,959 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 11,51 Prozent verringert. Damals waren -0,860 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 0,8 Millionen USD für Abivax, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -3,778 USD im Vergleich zu -5,450 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 4,4 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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