Abivax Aktie
WKN DE: A14UQC / ISIN: FR0012333284
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06.09.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Abivax SA präsentiert Quartalsergebnisse
Abivax SA lädt voraussichtlich am 21.09.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
5 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,839 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 10,39 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,760 EUR je Aktie erzielt worden waren.
Basierend auf den Einschätzungen von 6 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 0,7 Millionen EUR erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 0,0 Millionen EUR im Vorjahresquartal.
Der Ausblick von 13 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -3,309 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -4,830 EUR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 14 Analysten auf durchschnittlich 3,8 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen EUR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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