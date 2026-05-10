Abivax Aktie
WKN DE: A3EWCP / ISIN: US00370M1036
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10.05.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Abivax veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Abivax lässt sich voraussichtlich am 25.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Abivax die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
5 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,936 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,870 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 0,4 Millionen USD für Abivax, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt wurde.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 13 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -4,040 USD, gegenüber -5,450 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt 3,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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