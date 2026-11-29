Abivax Aktie
WKN DE: A3EWCP / ISIN: US00370M1036
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29.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Abivax veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Abivax wird voraussichtlich am 14.12.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,917 USD gegenüber -2,450 USD im Vorjahresquartal.
Die Umsatzschätzungen von 5 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 0,9 Millionen USD, was einem Umsatz von 0,0 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Für das Fiskaljahr rechnen 15 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -4,111 USD, gegenüber -5,450 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 4,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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