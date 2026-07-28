Erste Schätzungen: ABN AMRO Bank NV Un präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

ABN AMRO Bank NV Un wird voraussichtlich am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,907 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,760 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

9 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 44,73 Prozent auf 2,67 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,83 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

17 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,36 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,77 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 10,81 Milliarden USD, gegenüber 19,62 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at