ABN AMRO Bank NV Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1 Sh Aktie
WKN DE: A3CN4G / ISIN: US00080Q1058
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28.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: ABN AMRO Bank NV Un veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
ABN AMRO Bank NV Un lädt voraussichtlich am 13.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.
7 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,813 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 11,37 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,730 USD je Aktie erzielt worden waren.
Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 2,69 Milliarden USD – ein Minus von 42,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ABN AMRO Bank NV Un 4,67 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
18 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,27 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,77 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 10,99 Milliarden USD, gegenüber 19,62 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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