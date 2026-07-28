ABN Amro Aktie
WKN DE: A143G0 / ISIN: NL0011540547
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28.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: ABN Amro öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
ABN Amro wird sich voraussichtlich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.
Die Prognosen von 8 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,795 EUR je Aktie gegenüber 0,670 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.
10 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 2,34 Milliarden EUR – das würde einem Abschlag von 45,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 4,26 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,94 EUR im Vergleich zu 2,45 EUR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 17 Analysten durchschnittlich bei 9,41 Milliarden EUR, gegenüber 17,38 Milliarden EUR ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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