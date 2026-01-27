ABN Amro Aktie
Erste Schätzungen: ABN Amro stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
ABN Amro wird voraussichtlich am 11.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,555 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte ABN Amro 0,430 EUR je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 2,29 Milliarden EUR aus – das entspräche einem Minus von 51,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,69 Milliarden EUR in den Büchern standen.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 16 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,62 EUR je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 2,72 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich auf 8,75 Milliarden EUR, gegenüber 20,07 Milliarden EUR im entsprechenden Zeitraum zuvor.
