Aboitiz Power Aktie

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WKN DE: A0NAKB / ISIN: PHY0005M1090

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22.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Aboitiz Power informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Aboitiz Power wird voraussichtlich am 06.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 1,18 PHP aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,12 PHP erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite soll Aboitiz Power 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 55,91 Milliarden PHP verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 17,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Aboitiz Power 47,59 Milliarden PHP umsetzen können.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,98 PHP, gegenüber 2,70 PHP je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 224,68 Milliarden PHP, nachdem im Vorjahr 198,48 Milliarden PHP generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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