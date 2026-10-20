Erste Schätzungen: Aboitiz Power legt Quartalsergebnis vor

Aboitiz Power gibt voraussichtlich am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst schätzt, dass Aboitiz Power im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,18 PHP je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,48 PHP je Aktie gewesen.

Aboitiz Power soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 55,91 Milliarden PHP abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 52,53 Milliarden PHP erwirtschaftet worden waren.

Die Prognosen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 4,92 PHP, gegenüber 2,70 PHP je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 222,88 Milliarden PHP im Vergleich zu 198,48 Milliarden PHP im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at