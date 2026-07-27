Erste Schätzungen: Absci präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Absci wird voraussichtlich am 11.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,191 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,240 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Absci in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 50,85 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 0,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 0,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 9 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,748 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,840 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,7 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at