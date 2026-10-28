Erste Schätzungen: Absci zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Absci lässt sich voraussichtlich am 12.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Absci die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

10 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,191 USD. Das entspräche einem Gewinn von 4,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,200 USD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz gehen 9 Analysten von einem Zuwachs von 73,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 0,7 Millionen USD gegenüber 0,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,800 USD aus. Im Vorjahr waren -0,840 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten im Durchschnitt 3,9 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 2,8 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at