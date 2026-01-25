Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC Registered Shs Aktie
WKN DE: A2H9N9 / ISIN: AEA006101017
|
25.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC Registered wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 09.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,052 AED je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC Registered 0,050 AED je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Plus von 0,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 8,92 Milliarden AED. Im Vorjahreszeitraum waren noch 8,84 Milliarden AED in den Büchern gestanden.
Der Ausblick von 11 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,223 AED. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,190 AED vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 10 Analysten auf durchschnittlich 35,26 Milliarden AED, nachdem im Fiskaljahr zuvor 35,45 Milliarden AED in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
