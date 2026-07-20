Erste Schätzungen: Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC Registered wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 04.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,086 AED je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,050 AED je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 10,32 Milliarden AED aus – eine Steigerung von 19,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC Registered einen Umsatz von 8,64 Milliarden AED eingefahren.

Der Ausblick von 13 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,258 AED. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,220 AED vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 12 Analysten auf durchschnittlich 40,15 Milliarden AED, nachdem im Vorjahr 35,90 Milliarden AED in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at