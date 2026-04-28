Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC Registered Shs Aktie
WKN DE: A2H9N9 / ISIN: AEA006101017
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28.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC Registered öffnet voraussichtlich am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,056 AED je Aktie gegenüber 0,050 AED je Aktie im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 8,97 Milliarden AED – ein Plus von 5,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC Registered 8,47 Milliarden AED erwirtschaften konnte.
Die Prognosen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,235 AED, gegenüber 0,220 AED je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 12 Analysten durchschnittlich 39,14 Milliarden AED im Vergleich zu 35,90 Milliarden AED im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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