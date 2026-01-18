Academedia AB Aktie
WKN DE: A2ALUM / ISIN: SE0007897079
|
18.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Academedia AB gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Academedia AB lädt voraussichtlich am 02.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,05 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Academedia AB 1,76 SEK je Aktie erwirtschaftet.
3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 5,31 Milliarden SEK – das würde einem Zuwachs von 8,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 4,89 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 9,95 SEK im Vergleich zu 8,14 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 20,15 Milliarden SEK, gegenüber 18,53 Milliarden SEK im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Academedia AB
|
06:21
|Erste Schätzungen: Academedia AB gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
02.11.25
|Ausblick: Academedia AB stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
19.10.25
|Erste Schätzungen: Academedia AB stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
28.08.25
|Ausblick: Academedia AB stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
14.08.25
|Erste Schätzungen: Academedia AB stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Academedia AB
Aktien in diesem Artikel
|Academedia AB
|8,74
|-1,13%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.