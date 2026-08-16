Academedia AB Aktie
WKN DE: A2ALUM / ISIN: SE0007897079
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16.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Academedia AB präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Academedia AB veröffentlicht voraussichtlich am 31.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 4,54 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Academedia AB 3,24 SEK je Aktie eingenommen.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 5,69 Milliarden SEK aus – das entspräche einem Plus von 14,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,99 Milliarden SEK in den Büchern standen.
Die Schätzungen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 10,50 SEK. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 8,14 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 20,39 Milliarden SEK aus, nachdem im Zeitraum zuvor 18,53 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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