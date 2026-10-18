Academedia AB Aktie

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WKN DE: A2ALUM / ISIN: SE0007897079

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18.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Academedia AB präsentiert Quartalsergebnisse

Academedia AB wird voraussichtlich am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

4 Analysten schätzen, dass Academedia AB für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,55 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,830 SEK je Aktie erwirtschaftet.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 4,70 Milliarden SEK – das wäre ein Zuwachs von 18,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,98 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 12,33 SEK prognostiziert. Im Vorjahr waren es 9,73 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 22,83 Milliarden SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 19,72 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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