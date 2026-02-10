Erste Schätzungen: Acadia Healthcare präsentiert Quartalsergebnisse

Acadia Healthcare präsentiert in der voraussichtlich am 25.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Prognosen von 13 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,009 USD. Dies würde einer Verringerung von 97,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Acadia Healthcare 0,350 USD je Aktie vermeldete.

11 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 800,2 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 3,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 774,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,95 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 2,78 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 3,29 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 3,15 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at