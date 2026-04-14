Erste Schätzungen: Acadia Healthcare präsentiert Quartalsergebnisse

Acadia Healthcare stellt voraussichtlich am 29.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 12 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,264 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 12 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 6,80 Prozent auf 822,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 770,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,51 USD aus. Im Vorjahr waren -12,160 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten im Durchschnitt 3,41 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,31 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at