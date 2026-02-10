Erste Schätzungen: ACADIA Pharmaceuticals stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

ACADIA Pharmaceuticals wird voraussichtlich am 25.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

20 Analysten schätzen im Schnitt, dass ACADIA Pharmaceuticals im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,133 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,860 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal soll ACADIA Pharmaceuticals nach den Prognosen von 18 Analysten 292,9 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 12,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 259,6 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 19 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,818 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,36 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 20 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 1,08 Milliarden USD, gegenüber 957,8 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at