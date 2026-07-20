Erste Schätzungen: ACADIA Pharmaceuticals vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

ACADIA Pharmaceuticals öffnet voraussichtlich am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

21 Analysten schätzen im Schnitt, dass ACADIA Pharmaceuticals im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,057 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,160 USD je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 20 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 295,8 Millionen USD – ein Plus von 11,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ACADIA Pharmaceuticals 264,6 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 21 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,380 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,30 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 21 Analysten durchschnittlich auf 1,24 Milliarden USD, gegenüber 1,07 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at