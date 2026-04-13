Acadia Realty Trust Shs of Benef.Interest Aktie
WKN: 985331 / ISIN: US0042391096
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13.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Acadia Realty Trust mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Acadia Realty Trust wird voraussichtlich am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,050 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Acadia Realty Trust 0,010 USD je Aktie eingenommen.
Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 94,2 Millionen USD – ein Minus von 9,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Acadia Realty Trust 104,4 Millionen USD erwirtschaften konnte.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,250 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,100 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 391,7 Millionen USD aus im Gegensatz zu 410,8 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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