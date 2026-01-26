Acadia Realty Trust Shs of Benef.Interest Aktie

Acadia Realty Trust

WKN: 985331 / ISIN: US0042391096

26.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Acadia Realty Trust stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Acadia Realty Trust wird voraussichtlich am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

6 Analysten schätzen, dass Acadia Realty Trust für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,085 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,070 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 89,4 Millionen USD – ein Minus von 4,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Acadia Realty Trust 93,3 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,184 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 0,190 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 341,4 Millionen USD, gegenüber 359,7 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen im Minus
An den Börsen in Fernost geht es am Montag nach unten.
