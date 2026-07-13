Erste Schätzungen: Acadia Realty Trust zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Acadia Realty Trust wird voraussichtlich am 28.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,049 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 390,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,010 USD erwirtschaftet wurden.

Im abgelaufenen Quartal soll Acadia Realty Trust nach den Prognosen von 4 Analysten im Schnitt 92,7 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 7,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 100,6 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,420 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,100 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 379,4 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 410,8 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at