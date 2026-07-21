Acadian Timber Aktie

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WKN DE: A0YH82 / ISIN: CA0042721005

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21.07.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Acadian Timber gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Acadian Timber wird voraussichtlich am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,070 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,150 CAD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 18,6 Millionen CAD aus – eine Steigerung von 8,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Acadian Timber einen Umsatz von 17,1 Millionen CAD eingefahren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,775 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,70 CAD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 104,7 Millionen CAD aus im Gegensatz zu 87,0 Millionen CAD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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