Erste Schätzungen: Acadian Timber präsentiert Quartalsergebnisse

Acadian Timber öffnet voraussichtlich am 11.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,050 CAD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 84,38 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,320 CAD je Aktie erzielt worden waren.

1 Analyst erwartet beim Umsatz einen Abschlag von 14,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 20,2 Millionen CAD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 17,3 Millionen CAD aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,585 CAD, während im vorherigen Zeitraum noch 1,24 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 82,3 Millionen CAD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 116,2 Millionen CAD waren.

Redaktion finanzen.at