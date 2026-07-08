Erste Schätzungen: Acast Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Acast Registered wird voraussichtlich am 23.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,170 SEK gegenüber -0,440 SEK im Vorjahresquartal.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 19,22 Prozent auf 723,3 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 606,7 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,702 SEK im Vergleich zu -0,620 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 2,98 Milliarden SEK, gegenüber 2,42 Milliarden SEK im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at