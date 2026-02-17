Erste Schätzungen: Accel Entertainment A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Accel Entertainment A gibt voraussichtlich am 03.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,175 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Accel Entertainment A ein EPS von 0,090 USD je Aktie vermeldet.

7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 5,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 317,5 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 335,5 Millionen USD aus.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,761 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 0,410 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,33 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 1,23 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at