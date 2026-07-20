Accel Entertainmen a Aktie
WKN DE: A2P59J / ISIN: US00436Q1067
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20.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Accel Entertainment A präsentiert Quartalsergebnisse
Accel Entertainment A lädt voraussichtlich am 04.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,190 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Accel Entertainment A 0,080 USD je Aktie eingenommen.
Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten einen Zuwachs von 5,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 355,8 Millionen USD gegenüber 335,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,709 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,600 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,41 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,33 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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