Accel Entertainmen a Aktie
WKN DE: A2P59J / ISIN: US00436Q1067
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20.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Accel Entertainment A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Accel Entertainment A lädt voraussichtlich am 05.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.
7 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,193 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 13,53 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,170 USD je Aktie erzielt worden waren.
Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 341,7 Millionen USD – ein Plus von 5,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Accel Entertainment A 323,9 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Die Schätzungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,789 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,600 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 1,39 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 1,33 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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