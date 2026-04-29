ACCELERANT Holdings Registered Shs Aktie
WKN DE: A401LD / ISIN: KYG008941083
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29.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: ACCELERANT präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
ACCELERANT wird voraussichtlich am 13.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 10 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,158 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 426,67 Prozent erhöht. Damals waren 0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 244,6 Millionen USD aus – eine Steigerung von 131,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte ACCELERANT einen Umsatz von 105,6 Millionen USD eingefahren.
Die Schätzungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,681 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -7,490 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 1,03 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 516,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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