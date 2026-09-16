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16.09.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Accenture gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Accenture wird voraussichtlich am 01.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

21 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,19 USD. Im Vorjahresquartal waren 2,25 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 20 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 2,59 Prozent auf 18,05 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 17,60 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 26 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 13,86 USD, gegenüber 12,15 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 25 Analysten durchschnittlich 73,59 Milliarden USD im Vergleich zu 69,67 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

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