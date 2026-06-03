Accenture Aktie
WKN DE: A0YAQA / ISIN: IE00B4BNMY34
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03.06.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Accenture legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Accenture wird voraussichtlich am 18.06.2026 das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Im Schnitt gehen 21 Analysten von einem Gewinn von 3,73 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 3,49 USD je Aktie erzielt worden.
20 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 18,79 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 6,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 17,73 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 25 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 13,87 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 12,15 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 24 Analysten von durchschnittlich 74,08 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 69,67 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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