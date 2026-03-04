Accenture Aktie

Accenture für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YAQA / ISIN: IE00B4BNMY34

04.03.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Accenture stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Accenture lässt sich voraussichtlich am 19.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Accenture die Bilanz zum am 28.02.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

21 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,85 USD aus. Im letzten Jahr hatte Accenture einen Gewinn von 2,82 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz gehen 20 Analysten von einem Zuwachs von 6,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 17,82 Milliarden USD gegenüber 16,66 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 25 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 13,85 USD, gegenüber 12,15 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 25 Analysten durchschnittlich auf 73,93 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 69,67 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

