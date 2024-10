Erste Schätzungen: Acconeer Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Acconeer Registered präsentiert in der voraussichtlich am 25.10.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2024 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -0,100 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,270 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 102,86 Prozent auf 17,0 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel hatte Acconeer Registered noch 8,4 Millionen SEK umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr beläuft sich die Schätzung von 1 Analyst auf einen Verlust je Aktie von -0,900 SEK, gegenüber -1,310 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst 65,0 Millionen SEK, nachdem im Vorjahr 35,5 Millionen SEK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at